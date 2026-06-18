Neuer: “Il Mondiale sarà l’ultimo torneo con la Germania. Voglio godermi ogni singola partita”

18/06/2026 | 21:26:42

Manuel Neuer, portiere e capitano della Germania, ha annunciato ufficialmente che lascerà la nazionale tedesca al termine della Coppa del Mondo 2026. Le sue parole a margine della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Costa D’Avorio: “Questo sarà il mio ultimo torneo con la Germania. Non ho intenzione di giocare gli Europei tra due anni. Voglio solo godermi ogni singola partita senza pensare a un addio o all’ultimo match. Credo assolutamente che la squadra possa vincere, altrimenti non sarei qui. Conquistare il mio secondo Mondiale sarebbe speciale. Se non vedessi una possibilità di vittoria, oggi non mi siederei qui. Jonas? E’ sulla strada giusta, ma rispetto tutti i nostri portieri”.

Foto: Instagram Neuer