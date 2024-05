Neuer: “Finale di Champions a Monaco il prossimo anno? Faremo di tutto per esserci”

Dopo la vittoria contro il Wolfsburg per 2-0, il portiere tedesco è tornato a parlare ai microfoni del suo club riguardo l’eliminazione con il Real Madrid in Champions League: “Ovviamente è stata dura da digerire la partita di mercoledì contro il Real, ma oggi i tifosi ci hanno preparato una grande accoglienza all’Allianz Arena. In Champions League hanno dato il massimo. Non è stato quello il problema. Alla fine, i dettagli sono stati decisivi. L’anno prossimo la finale si giocherà in casa, a Monaco. Faremo tutto il possibile per qualificarci per questo”.

Foto: Instagram Neuer