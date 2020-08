Neuer: “E’ stata una grandissima gara, adesso non vedo l’ora di sfidare il Psg”

Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, ai microfoni del sito ufficiale dei bavaresi, ha commentato la vittoria contro il Lione e la qualificazione alla finale Champions League dove incontrerà il Psg. Queste le parole del portiere tedesco: “Così come il Lione, anche noi siamo stati subito molto aggressivi. Loro non sono riusciti a segnare e noi abbiamo avuto un po’ di fortuna, poi alla lunga abbiamo dimostrato tutte le nostre qualità. Il 3-0 è stato un bellissimo risultato, adesso non vediamo l’ora di sfidare il Psg in finale.”

Foto: twitter Bayern