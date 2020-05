Neuer e la ripresa della Bundesliga: “Ora la responsabilità è tutta nelle nostre mani”

“Ora per noi calciatori arriva l’epoca di una nuova responsabilità”, è l’appello lanciato sulle colonne della Frankfurter Allgemeine Zeitung da Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e capitano della nazionale tedesca, in merito alla ripartenza della Bundesliga. “La responsabilità della nostra professione è tutta nelle nostre mani – dice Neuer – Il protocollo di sicurezza stabilito per la ripresa è il migliore possibile, e deve esser chiaro che è importante per gli altri, ma anche per noi. Spetta a ciascuno di noi, all’interno della squadra e nello staff, interpretare queste regole nella maniera più disciplinata possibile: le critiche che arrivano da fuori ci aiutano a capire quanto sia importante tutta questa situazione”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco