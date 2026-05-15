Neuer dopo il rinnovo: “Ci ho messo un po’ a decidere. Ora ne sono convinto, è la decisione giusta”

15/05/2026 | 17:31:18

Il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, ha parlato ai microfoni del club in occasione all’annuncio del prolungamento del suo contratto fino al 2027. Queste le sue parole:

“Quanto sono felice del rinnovo? Sono felicissimo! Ci ho messo un po’ a decidere, volevo prendermi il mio tempo perché è una decisione molto importante, prima di tutto per me, ma ovviamente anche per il club e per la squadra. Ora ne sono convinto: è la decisione giusta. Quando ho capito di poter giocare un altro anno? Volevo aspettare la seconda metà della stagione, ascoltare il mio corpo durante quel periodo cruciale con le partite contro l’Atalanta Bergamo o il Borussia Dortmund, per capire come mi sentivo ed essere più vicino a prendere una decisione a fine marzo o inizio aprile. Quindi è stato doppiamente frustrante infortunarmi proprio in quella fase. Per questo motivo, ho perso quelle partite e quindi la chiarezza che desideravo in quel momento. Quindi ho dovuto aspettare fino ad aprile per vedere come andavano le partite, come mi sentivo, se mi piaceva ancora venire ad allenarmi ogni giorno. E ovviamente, se ero ancora in grado di rendere al meglio. Come ha reagito la squadra? Sono molto contento che anche la squadra volesse che rimanessi per un altro anno. Ho sempre sentito il loro supporto. È una grande conferma per me”.

Foto: X Bayern Monaco