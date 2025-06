Neuer dopo Bayern–Flamengo: “Contro il PSG servirà la massima concentrazione”

30/06/2025 | 08:29:35

Manuel Neuer, capitano e portiere del Bayern Monaco, ha offerto parole significative dopo l’emozionante successo per 4‑2 contro il Flamengo negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Il portiere tedesco ha raccontato un momento spettacolare durante il match: “È stata una parata incredibile, nata da un riflesso istintivo allenato a lungo. Ho dovuto stabilizzare la mano per respingere efficacemente il tiro” – ha spiegato ricordando l’intervento decisivo su Luiz Araujo. Neuer ha poi sottolineato l’importanza dell’esperienza e del sangue freddo nelle gare ad alto livello: “Queste parate derivano da conoscenze acquisite e da anni di lavoro, ricordo momenti simili contro Walcott nel 2016 o Ronaldo nel 2019.” Successivamente, ha ribadito che il Bayern deve affrontare ogni partita con la stessa determinazione: “Il nostro è un club che richiede sempre il massimo livello di concentrazione. Anche nel prossimo match contro il PSG, non possiamo permetterci pause mentali.”

Foto: Instagram Neuer