Neuer carico per la finale del Mondiale per club: “Non vediamo l’ora di giocare la finale”

Dopo Hans Flick, anche il portiere e capitano del Bayern Monaco, Manuel Neuer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Tigres valido per la finale di Mondiale per Club: “Non vediamo l’ora che si giochi la finale contro il Tigres. Tutta la squadra ha dato un grande contributo. Sarebbe un grande record. Naturalmente, anche gli allenatori hanno avuto un ruolo importante. Abbiamo meritato di arrivare in finale mettendo in campo grandi prestazioni di squadra. Tutti sono motivati. Dobbiamo fare la nostra partita, mantenere il ritmo alto e cercare di portare avanti il ​​nostro stile”.

Foto:independentcouk