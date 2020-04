Neuer allo scoperto: “Le mie richieste per il rinnovo? Voci senza senso. Tra cifre e durata…”

Manuel Neuer esce allo scoperto. Il portiere del Bayern, nelle ultime settimane al centro di vari rumors di mercato, è intervenuto così ai microfoni della Bild: “Le mie richieste? Sono cifre semplicemente sbagliate. Nei colloqui che ho avuto con Salihamidzic e Kahn, c’è stata la massima flessibilità anche riguardo la durata. Ho 34 anni e non so come sarà quando ne avrò 39, è utopico chiedere così tanto al club. Non hanno alcun senso queste voci. Ogni conversazione avuta con il club è stata condotta in massima sicurezza, non è mai uscito nulla. Eppure adesso si parla dei dettagli sui media e non sono neanche corretti. Questo a me infastidisce, al Bayern non so”, ha chiuso Neuer.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco