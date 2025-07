Neuer accusa Donnarumma: “Non era necessario quell’intervento su Musiala”

06/07/2025 | 00:13:44

Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il PSG, scagliandosi contro Gigi Donnarumma per il contrasto contro Musiala che è valso una frattura durissima al tedesco e un infortunio lunghissimo.

Queste le sue parole: “Era una situazione in cui non era necessario entrare in quel modo. Questo significa correre dei rischi. Era disposto ad accettare il rischio di infortunare l’avversario. Sono andato da Donnarumma e gli ho detto: ‘Non vuoi andare a vedere come sta il nostro giocatore?’. È una questione di rispetto, di andare lì e augurargli tutto il meglio. E lui alla fine l’ha fatto. Ma il fair play dovrebbe essere automatico”.

Foto: Instagram Neuer