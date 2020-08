Neuer: “Abbiamo meritato la vittoria. E’ un sogno, una serata incredibile”

Manuel Neuer chiude la porta del Bayern Monaco e manda i bavaresi alla vittoria finale. Queste le parole del portiere tedesco nel post partita: “Questa sera è un sogno. È difficile realizzare quello che abbiamo fatto. È stata una serata incredibile, sono stati 90 minuti tiratissimi ma alla fine abbiamo meritato la vittoria. Eravamo più tranquilli perché stavamo giocando come volevamo. Ho giocato davvero bene, ma non so se è la miglior partita della mia vita. Flick ha grandi meriti, ha ricostruito la squadra.”

Foto: twitter Bayern