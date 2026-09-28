Neto: “Spalletti mi ha chiamato mentre ero in Brasile. Voglio essere importante per il club”

28/09/2026 | 20:42:28

Neto si è presentato per la seconda volta da giocatore della Juventus, le parole al sito ufficiale: “È un déjà-vu. Vorrei ringraziare tanto la società, il direttore e il mister per questa opportunità e questa possibilità. Sono veramente contento. Sembra difficile da credere di poter ritornare qui con una pagina bianca da scrivere, sapendo già quello che ho vissuto, com’è la società e com’è l’ambiente. Quindi sono veramente contento. Per me essere stato qui la prima volta è stato veramente un passo importante della mia carriera. Poi ho avuto la possibilità di girare tanto, di fare tanti chilometri sulle gambe, conoscendo altre culture e altri posti. Il calcio ti porta in posti dove magari non ti aspetti di andare e, quando ti prepari o fai dei progetti, può cambiare completamente tutto. Quindi ti posso dire che per me è stato un momento in cui mi sono passate tante cose per la testa, perché, come dire, non me l’aspettavo. L’aspettativa è difficile da gestire, perché poi il mercato è chiuso e la situazione è stata quella che è stata. Però essere qui un’altra volta, ripeto, e poter riscrivere una pagina sapendo com’è l’ambiente mi fa veramente piacere. Ho sentito Spalletti al telefono. Ero in Brasile, mi ha chiamato e mi ha chiesto come stessi e se avessi voglia di affrontare questa esperienza e questa avventura. Secondo me non c’è bisogno di rispondere: mi ha fatto veramente piacere sentirlo e sono contentissimo. Mi aspetto una stagione soprattutto di grande crescita e di poter raggiungere grandi obiettivi con questi ragazzi giovani, che stanno cercando di costruire la propria storia in un club importante come la Juventus. Vorrei veramente essere importante a livello umano, poter dare una mano quando necessario ed essere disponibile per qualsiasi occasione e per tutto ciò che possa essere importante per il club e per la società. Vorrei ringraziare tanto anche i tifosi. Sono veramente contento di essere qua. Non vedo l’ora di poter essere allo stadio, rivivere questa esperienza e provare queste emozioni. Fino alla fine, forza Juve!”

foto x juve