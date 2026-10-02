Neto: “Sono pronto, alla Juve sento un’energia sana e positiva”

02/10/2026 | 18:43:39

Al fischio finale di Juventus-Cremonese, giocatasi al JTC, gara vinta 0-1 dai grigiorossi con il gol di Bonazzoli, ha parlato ai diversi media presenti il nuovo secondo portiere della Juve Neto, arrivato dopo l’infortunio al crociato di Grabara. Le parole.

Sulla chiamata della Juventus: “La verità è che, grazie a Dio, ero in una situazione in cui mi stavo godendo la vita con la mia famiglia, in cui sono riuscito a ritagliare del tempo per me. La verità è che ho ricevuto la notizia, stavo guardando la Coppa Davis tra Brasile-Svizzera, e ho cominciato ancora a pensare. Quando c’è la possibilità di tornare in un posto che già conosci, hai bisogno di meno tempo per adattarti”.

Su Spalletti: “Io non avevo mai lavorato con il mister. Nel calcio tutti abbiamo delle persone che ti commentano: “Guarda, lui è così”. Però ti dico la verità, è stato un impatto molto positivo, di una consapevolezza e di un’esperienza che non c’è bisogno di parlarne”.

Sulla differenza fra la sua prima avventura in bianconero, con una squadra vincente, e questa Juventus: “Alla fine sono le dinamiche del calcio, i contesti. I giocatori sono veramente forti, di una capacità e una qualità veramente importante. Alla fine tutti vogliono vincere, non solo la Juve, però secondo me si possono fare veramente cose importanti”.

Sulla sua disponibilità: “Guarda, io, come ho detto, sono a disposizione per aiutare nella maniera in cui ne hanno bisogno. Questa settimana mi è servita più per mettere questo carico, per sentire il corpo, l’impatto, il viaggio, il fuso orario. Poi le scelte sono fatte dalla società e dal mister, però io sono a disposizione per poter aiutare tutti i giocatori”.

Foto: Sito Juventus