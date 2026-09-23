Neto, esperienza e affidabilità per la Juve: dal Brasile alle esperienze con Barcellona e Arsenal

23/09/2026 | 13:10:06

E’ pronta a prendere il via la seconda avventura di Norberto Neto con la maglia della Juventus. Il portiere brasiliano di origini italiane ha costruito una carriera ricca di esperienze, giocando con top club europei come Barcellona e Arsenal. In principio per lui ci fu l’Atlético Paranaense, la società che gli diede la prima grande occasione nel calcio professionistico. Neto arriva nel settore giovanile dopo l’esperienza al Cruzeiro e con il club di Curitiba trova anche l’esordio tra i grandi nel 2009. Gioca con l’Atletico due stagioni, raccogliendo 36 presenze in campionato e iniziando ad attirare i riflettori anche oltre confini brasiliani. Lo acquista da giovanissimo la Fiorentina, nel gennaio 2011. Con la maglia dei viola il brasiliano gioca quattro stagioni e mezzo, anche se sono in particolare gli ultimi due anni a lanciarlo nell’olimpo dei portieri, sotto la guida di Montella. Poi arriva la Juventus, due anni da secondo di Buffon con due scudetti vinti, due Coppe Italia e una Supercoppa. Andrà poi a fare il titolare a Valencia per due anni, prima di passare al Barcellona per tre stagioni, quindi la Premier, con i tre anni al Bournemouth e l’annata all’Arsenal prima di tornare in Brasile, questa volta al Botafogo. Adesso stanno per riaprirsi le porte della Serie A a 37 anni.

foto x barcellona