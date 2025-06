Neto-Enzo Fernandez, il Chelsea inizia il Mondiale con una vittoria: 2-0 al Los Angeles FC

16/06/2025 | 23:00:38

Inizia con una vittoria il cammino del Chelsea al Mondiale per Club: 2-0 ai Los Angeles FC. Ai Blues di Enzo Maresca basta una rete per tempo. A sbloccare la gara ci pensa Neto al 34′: Jackson imbuca da metà campo per il portoghese, il quale entra in area, mette a sedere Hollingshead e segna sul primo palo. Il raddoppio arriva nella ripresa: cross di Dealp, Enzo Fernandez si inserisce in area, controlla benissimo e batte batte Lloris da pochi passi. L’altro ex della partita, Olivier Giroud, entra all’intervallo, ma senza avere occasioni per rendersi pericoloso. Il programma del girone D si completerà stanotte alle 3 con Flamengo-Esperance Tunisi.

Foto: Instagram Chelsea