Nesta: “Una vittoria che spezza la maledizione. Classifica di Serie A? Non la guardo ora”

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Brescia.

Queste le sue parole: “Quando si vince l’entusiasmo sale, sono molto soddisfatto del primo tempo fatto davvero bene meno del secondo. Ma va bene così. Il successo sul Brescia rompe la maledizione che c’era perché il Monza non vinceva va da tanto, ora però arrivano due partite toste e servirà battagliare. La classifica in A? Non la guardo anche perché so benissimo che devo vincere qualche partita, serve cattiveria che a volte abbiamo avuto e altre no. Ma è una componente fondamentale specialmente per chi come noi dobbiamo salvarci e serve essere parecchio tosti. Con i miei calciatori parlo sempre perché sappiamo che serve trovare identità, con il Bologna qualcosa è mancato ma lavoriamo per trovare una identità più definita. Caprari ha fatto bene, ha qualità, lavora bene fra le linee e sono contento per lui. L’atteggiamento avuto dai calciatori che hanno giocato meno hanno fatto bene e stanno dando una mano, sono fondamentali quando giocano ma anche durante l’allenamento. Il momento è particolare, pensate che abbiamo dovuto mettere come quinto Bianco. Ora serve compattarci e andare a Napoli per fare la nostra partita. La cosa che non mi è piaciuta è il calo del secondo tempo che non è stato all’altezza rispetto al primo, sembravamo un’altra squadra e non va bene. Dobbiamo trovare una soluzione per restare in linea almeno fino all’80esimo perché così non va bene”.

Foto: Instagram Monza