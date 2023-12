Nesta: “Tante partite in pochi giorni ma siamo stati bravi”

Il tecnico della Reggiana Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 1-0 contro il Catanzaro, nella sfida valida per la 19esima giornata di Serie B: “Credo che il Catanzaro ci siano due modi per affrontarlo: o vai fortissimo o stai indietro. Se rimani a metà ti puniscono. Essendo la seconda partita in pochi giorni siamo stati ordinati e soprattutto efficaci”. E sul mercato di gennaio: “Abbiamo bisogno di mettere a posto qualche ruolo, dalla C vogliono tanti soldi e dalla A le squadre che stanno lottando per non retrocedere non danno via nessuno”.

Foto: Instagram Nesta