Nesta: “Szczesny? Non ne ho più sentito parlare. Poi magari viene l’ultimo giorno di mercato”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, ha così parlato di Szczesny: “Se ne ho parlato con Galliani? Penso non ci sia più questa cosa, non abbiamo parlato sicuramente di lui, ma di altre situazioni. Non ho più sentito il nome di Szczesny nell’ambiente Monza, non lo so. Poi magari viene l’ultimo giorno perché il Dottore… Gli ultimi giorni lui è famoso. A oggi non abbiamo notizie di Szczesny”.

Foto: sito Monza