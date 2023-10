Nesta sulla possibilità di trovare la Lazio in Coppa Italia: “Se mi fanno anche solo sedere all’Olimpico, offrirò una cena a tutti”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Genoa, il tecnico della Reggiana, Alessandro Nesta, ha così parlato: “La vittoria di sabato, oltre i tre punti, ci ha dato continuità, in partita abbiamo fatto cose buone e meno quindi quindi abbiamo avuto anche certezze e consapevolezza di dover ancora crescere sul alcuni aspetti. La gara dobbiamo gestirla un po’ meglio, questo è un dato sul quale crescere. A ogni modo sono molto felice di quello che stiamo facendo e di come stiamo crescendo”.

Andando poi alla situazione della rosa: “Siamo in una situazione di emergenza, soprattutto in difesa, dove anche Szyminski si è fermato, conto di averlo per il match contro il Lecco, ma sicuramente non partirà con noi: a oggi abbiamo due difensori centrali di ruolo, vediamo come sfruttarli senza ucciderli. Non ci sarà neppure Kabashi, ha la febbre, e qualche altra defezione. Ma sono convinto che chi giocherà farà una grande partita. Non garantisco il risultato, ma possiamo fare una partita buona: la Coppa è per noi una grande opportunità per metterci in evidenza”.

Il passaggio del turno significherebbe affrontare poi la Lazio: “Se mi fanno anche solo sedere all’Olimpico… offrirò una cena a tutti! È una cosa personale, ma ci tengo, e il messaggio che deve passare è che faremo di tutto per provarci. Senza però sottovalutare il Lecco, non dobbiamo arrivare scarichi a quel match”.

