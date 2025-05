Nesta: “Stagione sbagliata, dobbiamo riflettere. D’Ambrosio e Mota a rischio per l’Udinese, torna Keita”

09/05/2025 | 17:01:23

L’allenatore del Monza Alessandro Nesta si è espresso verso la partita contro l’Udinese, soffermandosi anche sul rendimento dei brianzoli, già retrocessi in Serie B matematicamente: “Tutti hanno sbagliato tanto. Tutti dobbiamo farci le domande: direttore, allenatore e giocatori. Ognuno a fine stagione si dovrà dare delle risposte. Forse servivano altre scelte, personalmente però credo di averle provate tutte. Non è stato facile. Abbiamo sempre fatto fatica a vincere, sempre”. Sugli acciaccati: “I recuperati per Udine? Rientrano Keita e Zeroli. D’Ambrosio, Caldirola e Mota invece sono a rischio”.

FOTO: Instagram Monza