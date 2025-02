Nesta: “Sono tornato perché credo nella salvezza. Keita sarà convocato, recuperiamo Caprari e D’Ambrosio”

Le parole del tecnico del Monza Alessandro Nesta in conferenza stampa, in vista dello scontro diretto contro il Lecce di domani.

“Io credo moltissimo nella possibilità di raggiungere la salvezza. Mi hanno chiamato che ero in Sudafrica. Sono tornato perché ci credo e perché sono andato via bene da questo club. L’esonero è stato dettato dalla classifica e non da altri motivi. Nella mia prima esperienza in Serie A ho fatto 10 punti in 17 partite, questa è la mia seconda chance. Non mi è stato dato nessun obbiettivo e se riusciamo a salvarci veramente facciamo una grande impresa. Per la gara con il Lecce recuperiamo Caprari e D’Ambrosio, gli altri invece sono ancora tutti out. Le precedenti partite con Bocchetti? Le ho viste tutte e la prima a Parma è stata quella più intensa e anche quella dove si manifestò il solito difetto di questa squadra. Keita Balde? Lui sa giocare a calcio, è fermo da tanto ma è forte. Lo convoco”.

Sul VAR: “Chi è toccato dal VAR si arrabbia, penso che dovranno rivedere qualcosa senz’altro”.

Foto: Instagram Monza