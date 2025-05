Nesta: “Solo chi è dentro al Milan può capire cosa è realmente successo”

23/05/2025 | 16:15:03

“Il Milan è una squadra molto forte, solo chi è dentro può capire cosa è realmente successo”: così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, alla vigilia della sfida contro i rossoneri a San Siro (domani ore 20.45): “Anche all’andata, quando abbiamo preparato la partita, è stata difficile da studiare, soprattutto in fase difensiva. In questo campionato hanno attaccato meglio di come hanno difeso: qualcosa non ha funzionato e il Milan, come tutte le deluse compreso il Monza, a fine stagione dovrà capire che cosa esattamente non ha funzionato”. Quella di San Siro sarà l’ultima partita di una stagione complicata per il Monza: “Da questa stagione mi porterò a casa tanta esperienza, abbiamo avuto problemi che non ho mai affrontato per cui la prossima volta riuscirò a risolverli in una maniera migliore. Ogni situazione mi ha dato qualcosa, l’esperienza si costruisce così. Da una parte sono contento che finisca il campionato perché è stato molto duro, ma sono anche triste perché finisce una stagione in una società in cui mi sono trovato bene. Questo mi ha permesso di tenere botta almeno moralmente”. Sulla Serie B ha spiegato che “bisognerà costruire un gruppo solido, dove i senatori siano in grado di trascinare i giovani. Il primo obiettivo deve essere quello”.

Foto: Instagram Monza