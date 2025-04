Nesta: “Per come è andata la stagione non mi riconfermerei. Importante vincere il derby “

Alessandro Nesta, in conferenza stampa, commentando la stagione del Monza alla vigilia del derby con il Como si è espresso così: “Ora testa al derby che è meglio vincerlo piuttosto che chiudere all’ultimo posto perchè è un risultato che resta. Ma per come è andata la stagione non mi riconfermerei“. Sul derby: “Ho avuto tanti infortuni e la forza è ripartire sempre da certi infortuni. Bisogna reagire alle difficoltà. Se io vado in giro a raccontare che ho vinto la Champions League non significa nulla. Il grande campione è forte ma poi conta la reazione”.