Nesta: “Ogni volta sono ripartito più forte, così anche oggi voglio ripartire più forte”

10/06/2026 | 12:46:02

Nella conferenza stampa con cui questa mattina Alessandro Nesta si è presentato all’Avellino ha fatto apparire un forte lato umano, parlando di gestione del gruppo, momenti difficili ed esempi ricevuti. “Da calciatore ho avuto 10 operazioni, ogni volta sono ripartito più forte, così anche oggi voglio ripartire più forte. Io non voglio scorciatoie, anche se con la mia famiglia all’estero non sarà facile, ma se non avessi voglia di vincere rimarrei a casa”. Se oggi cerca l’affermazione come allenatore, tutti conoscono la sua carriera da calciatore: “Capisco che la mia carriera da giocatore sia immensa, ma a me pesa zero. Sono orgoglioso di quello che ho fatto. Ora comincio un percorso da allenatore, sperando di fare una carriera non dico simile, perché capisco che è dura, ma ci provo. Ho avuto grandi mister, tra cui Ancelotti ed Eriksson, che mi hanno insegnato la pazienza. Mentre Galliani mi diceva, tutti olandesi fino al sabato poi la domenica tutti dietro, a me piacciono le squadre organizzate”. Infine, sulla differenza di gestire un gruppo con i ragazzi di oggi, rispetto al passato: “Noi siamo cresciuti a calci in culo ed ha funzionato. Oggi le mazzate non vanno bene, perché i ragazzi si deprimono. Si può creare un muro e poi si rompe il rapporto. Bisogna avere un rapporto umano importante”.