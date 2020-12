Nesta: “Oggi la squadra ha giocato alla grande nonostante l’emergenza. Ho cercato di trasmettere serenità”

Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, ha analizzato in conferenza stampa il pari dei suoi contro il Pordenone. Queste le parole del tecnico sul punto ottenuto in una situazione di assoluta emergenza, con 14 giocatori fuori causa Covid e il solo Tabanelli in panchina com giocatore di movimento: “Oggi la squadra ha giocato alla grande, io ho semplicemente cercato di trasmettere serenità e fiducia. I ragazzi che sono andati in campo io li vedo allenare tutti i giorni, sapevo che avrebbero potuto giocare con qualità questa partita. Sono contento perché il gruppo continua a crescere, è sempre più forte e consapevole e questa è la strada da percorrere, con entusiasmo e fiducia nei propri mezzi. Ciano? È da valutare, se ne stanno occupando i medici. Ha messo male il ginocchio destro che non è quello operato lo scorso campionato. Come abbiamo preparato la gara? Sono rimasto sereno, un allenatore deve saper trasmettere serenità. Se vedono che ti preoccupi la cosa si complica. Avevamo undici giocatori di movimento: un cambio e tutti portieri. Sapete tutti che partita abbiamo fatto. Il bonus rinvio da utilizzare contro il Pisa? Vediamo se possiamo recuperare qualcuno, abbiamo fatto fare dei tamponi e c’è ancora qualche positivo. Se recuperiamo bene, sennò vedremo con il direttore Angelozzi cosa fare. Oggi ne abbiamo perso un altro, Ciano”.

Foto: Twitter Alessandro Nesta