Nesta: “Non darò mai le dimissioni. Affondiamo e io lo farò con loro”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-1 contro il Como: “Le mie scuse? È giusto cosi, non sono solo i giocatori. anche io c’entro in tutto questo avverto i giocatori in grande difficoltà, in questo momento il problema è che dopo un tempo crolliamo. I nostri tifosi non ci hanno detto quasi niente, quando sono venuti al centro sportivo ci hanno incoraggiato. Cori contro società? Tocca a tutti. Io Pedro Pereira, Birindelli, Kyriakopoulos, li ringrazierò sempre perché gli altri anni erano abituati a fare 10 partite, oggi ne fanno più di 30. Io mi prendo le critiche, ma oggi mi sento di parlare bene dei miei giocatori cacceranno via me o i giocatori ma fino alla fine io li difenderò”.

Poi ha proseguito: “Non mi è mai capitato di perdere così tanto nella mia vita. Le dimissioni non le darò mai perché non mollo mai, affondiamo e io affondo con loro”.

Infine: “Io non associo le nostre sconfitte agli arbitri, sarebbe troppo facile così. Bisogna parlare di noi. A me non frega niente di chi arbitra, non so nemmeno chi ci ha arbitrato oggi. Mercato invernale? Io non boccio nessuno, ma non abbiamo tempo per far crescere giocatori in 3/4 mesi. Qualcuno è indietro perché è giovane. A volte bisogna prendere la strada più corta: ovvero mettere dentro chi ha più esperienza ma io non boccio nessuno”.

Foto: Instagram Monza