Nesta: “Monza in Serie B? Non pensavo il club si ridimensionasse fino a questo punto”

03/05/2025 | 11:30:30

Alla vigilia del match contro l’Atalanta, il tecnico del Monza Alessandro Nesta ha commentato la complicata stagione dei brianzoli, che domani potrebbe portare alla retrocessione matematica: “Speriamo non accada. Ora il nostro obbiettivo è non essere la peggior squadra della Serie A a livello di record di punti negativi, altrimenti è davvero brutto. Quando sono arrivato qui sapevo che il Monza si sarebbe ridimensionato ma non fino a questo punto. Qualche anno fa il club era come il Como oggi”. Sul futuro dopo Monza: “Non lo conosco ma spero sia positivo. Qua sono stato bene, da un’altra parte sarei uscito a pezzi dopo una stagione del genere. Il rapporto con Adriano Galliani? In dieci anni di Milan è sempre stato ottimo” le parole in conferenza stampa.

FOTO: Instagram Nesta