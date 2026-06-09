Nesta: “Mi hanno parlato bene di Avellino, proveremo a vincere”

09/06/2026 | 21:25:33

Prime parole da allenatore dell’Avellino per Alessandro Nesta: “Grazie del benvenuto. Mi hanno parlato molto di questa piazza, sono contento di essere in una piazza calorosa e non banale. Le aspettative le ho sempre avute alte, ho cercato sempre di vincere ovunque sono stato e anche qui ci proveremo, poi vedremo come andrà a finire. Un saluto a tutti, ci vediamo presto” le parole ai giornalisti che lo hanno accolto in città.

foto sito avellino