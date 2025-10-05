Nesta: “Mi aspettavo questo Milan. Modric? Non vedevo uno così a San Siro dai tempi di Pirlo”

05/10/2025 | 11:04:51

Intervistato da La Gazzetta dello sport, l’allenatore de ex Milan Alessandro Nesta si è espresso sulla sfida tra Juventus e Milan: “Se mi aspettavo questo Milan? Sì Anche la sconfitta iniziale: in serie A fino all’ottava giornata possono succedere cose imprevedibili. Poi però mi aspettavo anche il Milan di oggi. Modric? Vederlo in campo è una bellezza, mi ha entusiasmato. Era dai tempi di Pirlo che a San Siro non c’era uno così. Con lui il Milan è certamente più forte. La squadra ha perso Theo ma in tanti altri ruoli è più competitiva. Con altri due-tre pezzi diventa ancora più interessante: mi auguro che questo sia un punto di partenza. Cosa manca? Un difensore, un attaccante anche se capisco che è difficile prenderne di bravi, e sulle fasce”.

Foto: Instagram Monza