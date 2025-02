Nesta: “Mandato via solo per i risultati. Io molle? Chiedete ai giocatori se lo sono”

Alessandro Nesta, tornato ad allenare il Monza dopo l’esonero e il successivo ingaggio di Bocchetti, ha parlato in conferenza stampa in occasione dello scontro diretto per la salvezza col Lecce.

“Ho avuto tre giorni a disposizione per poter lavorare, ho visto i nuovi e hanno portato entusiasmo. Chi è rimasto va tirato su di morale. La squadra viene da una partita pesante come quella persa a Roma contro la Lazio. Siamo una formazione da assemblare e motivare. Io sono stato mandato via per i risultati. Quello che mi era mancato non era la tattica, la mia mancanza è stata accendere la squadra. Io molle? Personalmente odio la gente che si mette in esibizione, giusto per farsi vedere. Non sono mai stato così. Non ho mai avuto bisogno di questi giochini. Parlate con i giocatori e chiedete se sono molle. Chiedete a Gianluca Caprari per esempio. Il mercato di gennaio e le partenze dei big? Chi è andato via lo avrà fatto per le sue ragioni. Sono stato sfortunato perché sono andato via all’inizio del mercato e sono rientrato alla fine. Il mercato distrae, ora siamo tutti concentrati per l’obbiettivo”.

Foto: Instagram Monza