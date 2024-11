Nesta: “La squadra non è spaventata. Sensi? Al momento non può garantire un tot di minuti”

Alessandro Nesta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la delicata sfida contro il Como di Fabregas, in programma domenica alle 15:00.

Cosa vi ha lasciato il match contro il Torino?: “Personalmente non vedo una squadra spaventata ma un pò preoccupata. Rischiamo forse troppo e siamo preoccupati della classifica perché purtroppo è quella. L’atteggiamento della squadra? Se analizziamo la partita con il Torino la vedo diversamente. Partiamo subito forti e dobbiamo far male all’avversario, costruita un’altra situazione immediatamente dopo con Pedro Pereira. Questo è quello che recrimino alla mia squadra”.

Che derby sarà quello con il Como?: “I derby sono partite che rimangono nella storia. L’anno scorso ho avuto la possibilità di affrontare Parma – Reggiana. Siamo consapevoli del fatto che per i tifosi è una partita speciale, non come le altre. Dobbiamo arrivare a Como tosti. Fabregas? Lui è allenatore ‘spagnoleggiante’. L’ho già affrontato lo scorso anno in B e devo dire che non ho mai visto giocare il Como male”.

Sensi recuperabile?: “Il Monza lo ha preso per tantissimi motivi. Sensi è un giocatore che ha avuto tanti infortuni e purtroppo al momento non è in grado di fare un tot di minuti. Sappiamo che è un giocatore importante. Ci parliamo, ci confrontiamo spesso. Non so quanto mancherà per fargli fare 90 minuti, e lo stesso discorso vale anche per Ciurria, D’Ambrosio invece è recuperato così come anche altri giocatori sono sulla via del pieno recupero”.

Kyriakopoulos, Dany Mota e Maldini quanto sono importanti per il Monza?:“Mota dobbiamo cercarlo, Kyriakopoulos si spende molto durante la partita e quando arriva c’è sempre. Daniel Maldini è fortissimo e deve fare ancora tanti step, ognuno ha i suoi tempi. L’assenza di Izzo contro il Como? Ragazzo positivo, lui si esalta in queste partite perchè è il suo habitat naturale e ci mancherà. Ma chi lo sostituirà farà bene”