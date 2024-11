Nesta: “In questo momento il Monza ha problemi a centrocampo. Col Milan servirà coraggio”

L’allenatore del Monza Alessandro Nesta, reduce dalla brutta batosta contro l’Atalanta ha parlato in conferenza stampa per presentare l’atmosferica sfida casalinga contro il Milan, squadra in cui ha militato da calciatore.

“Il percorso che abbiamo fatto parla chiaro. Con il Venezia abbiamo sbagliato l’approccio alla partita, invece noi dobbiamo entrare con la testa giusta nelle partite e creare l’atmosfera giusta. Con il Milan dobbiamo avere lo stesso coraggio avuto a Bergamo con l’Atalanta. A Bergamo abbiamo recuperato tanti giocatori come D’Ambrosio e altri calciatori. Con tre partita a settimana come in questo caso è fondamentale avere una rosa lunga. Attacco a due? In questo momento il Monza ha problemi a centrocampo, e credo che per giocare a due in attacco abbiamo bisogno di un numero più ampio a centrocampo. Se metti avanti ti manca qualcosa dietro, la coperta è corta. Comunque Maric e Djuric li vedrei bene insieme”.

Foto: Instagram Monza