Nesta in caduta libera. Marino e l’Empoli: un flop che meriterebbe l’esonero

Verdetti incredibili in Serie B. Prosegue la caduta libera di Alessandro Nesta: il Frosinone non c’è più, l’allenatore ha perso il controllo. Peggio Pasquale Marino a Empoli: a gennaio gli hanno cambiato la squadra, Corsi non ha badato a spese. Dopo il naufragio contro l’Entella, un altro tonfo casalingo, l’1-5 subito da un pur eccellente Cosenza non si può accettare. E il tecnico meriterebbe l’esonero, lo diciamo al netto di qualsiasi decisione societaria.

FOTO: Twitter Nesta