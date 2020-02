Nesta: “Il Venezia è una squadra che sa giocare a calcio, però ha anche dei punti deboli e dobbiamo sfruttarli”

L’allenatore del Frosinone Alessandro Nesta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Venezia.

Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“L’obiettivo è affrontare ogni partita per fare punti sapendo che in questa Serie B ogni episodio può essere decisivo in un senso o nell’altro. Il Venezia è una squadra che sa giocare a calcio: ha un buon palleggio con cui aprono gli spazi nelle difese avversarie e noi dovremo essere bravi a limitarli. Però è anche una squadra che ha dei punti deboli e dobbiamo sfruttarli. Per ora il modulo ci sta dando garanzie e non penso di cambiarlo. Ho fatto di tutto per giocare a quattro dietro e ci ho sbattuto i denti“.

Foto: Twitter personale