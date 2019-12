Nesta: “Ibra sarebbe perfetto per il Milan. Io sulla panchina rossonera? Ho ancora tanto da studiare”

Dopo il match di Coppa Italia contro il Parma, che ha visto il suo Frosinone soccombere solo al novantesimo su rigore per 2 a 1, il tecnico della squadra ciociara, Alessandro Nesta, è intervenuto a Sky Sport ed ha parlato anche della suggestione Ibrahimovic al Milan: “Sarebbe il giocatore giusto per loro in questo momento, perché al di là delle qualità tecniche porta anche tante responsabilità. Secondo me la sua presenza alleggerisce tutti. Poi c’è anche l’aspetto tecnico-tattico, ma è un personaggio forte, un numero uno a cui gli altri possono aggrapparsi“.

Nesta al Milan

“Per diventare allenatore del Milan deve passare tempo. Io devo allenare e studiare ancora tanto. Ora sono al Frosinone, una società importante con una grande proprietà. Qui non ci sono casini, per cui mi reputo fortunato”.

