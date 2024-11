Nesta: “Gli arbitri si sono scusati dopo l’errore di Bergamo. Theo si è buttato, è chiaro”

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, dopo la sconfitta in casa contro il Milan è intervenuto al microfono di DAZN: “Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, poi sul gol siamo andati all’assalto con troppi giocatori, siamo andati un filo troppo, però ci sta. Poteva finire 3-1, anzi se il primo tempo finisce 3-1 non c’è nulla di male”.

Sul gol annullato: “Dopo l’errore di Bergamo ci hanno scritti e si sono scusati. Ma che fallo è quello di oggi? Qui si sta rovinando il calcio, non si può fare più nulla. Theo Hernandez si butta, è chiaro. Stanno complicando il calcio, bisognerebbe tornare ad arbitrare come una volta. E se fischiano tutto la gente si annoia. Il calcio si sta adattando al regolamento, ma è il regolamento che deve adattarsi al calcio. Il regolamento deve esser fatto per rendere il calcio spettacolare. Il calcio è la cosa principale, non lo è il regolamento. E poi Bondo meritava il secondo giallo, l’arbitro non lo butta fuori: perché? Perché l’arbitro si rende conto che aveva lasciato qualcosa. Bondo doveva andar fuori”.

Poi ha proseguito: “Noi non siamo nervosi, abbiamo parlato con gli arbitri tranquillamente. Abbiamo fatto una grande partita. A Bergamo gli arbitri ci mandano un messaggio in cui scrivono che si scusano per l’errore, poi dopo tre giorni succede questo. Allora io dico di non mandare più messaggi, ma fate di più le cose e rendete il calcio più bello e spettacolare”.

Sui cambi: “Volevo fare 4-4-2 con due punte, ma poi Djuric mi ha chiesto il cambio per crampi”.