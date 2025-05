Nesta: “Futuro? Aperto a tutto, sono pronto a mettermi in gioco”

24/05/2025 | 23:50:30

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Monza Alessandro Nesta, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro il Milan: “Io penso che, come quando uno cade da cavallo, debba risalirci subito così proverò a fare io. La famiglia lontana a 10 ore dall’Italia, sono aperto per andare ovunque: sono pronto a mettermi in gioco. Si riparte dagli uomini, ogni generazione ha le sue difficoltà e nelle difficoltà non cerca scuse. Questa deve essere la normalità. L’allenatore non deve fare paragoni con il calcio passato: dobbiamo trovare la chiave”.

Sulla contestazione di San Siro: “Mi fa tristezza. Il pubblico di San Siro sa di calcio: se ti fischiano, vuol dire che stai facendo male. Quando il pubblico tuona, vuol dire che qualcosa seriamente non va. Sono stato dieci anni qui e, anche nei momenti di difficoltà, ci hanno sempre aiutato”.

Sull’addio di Ancelotti al Milan: “Il mister ha scelto, io devo farmi cercare dagli altri. Ancelotti è stato un padre ed è una persona speciale: non è banale, non è fuori dalle righe e ciò che fa, lo fa col cuore. Una persona pulita”.

Foto: Instagram Monza