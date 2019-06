Nesta-Frosinone, scelta fatta. Ora l’arrivo in Italia e la firma

Il Frosinone ripartirà da Alessandro Nesta in panchina. Una scelta fatta, tutto confermato rispetto a quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva. Il tecnico, reduce dall’esperienza con il Perugia, ha vinto la volata con Fabio Grosso: domani sarà il giorno del suo rientro in Italia (Nesta si trova a Miami dove sta trascorrendo un breve periodo di relax) per firmare il contratto che legherà al Frosinone.

Foto: sito ufficiale Perugia