Nesta: “Fino alla fine ripeterò la frase più brutta del mondo. Ci crediamo fino a quando la matematica non ci condanna”

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Quello che chiedo è di non abbassare il livello neanche minimamente. E poi ripeto la frase più brutta del mondo, cioè che finché la matematica non ci condanna dobbiamo provarci. Non avrei mai voluto dirla ma è così. Abbiamo analizzato le partite fatte e il calcio ti porta sempre qualcosa di imprevisto e in poco tempo devi trovare la soluzione giusta”.

Che messaggio vuole lanciare invece ai tifosi?

“Io non do consigli ai tifosi perché chi è tifoso del Monza lo rimarrà a prescindere. Il momento è particolare per questo club. Dopo anni affrontati in maniera super grazie a un super presidente ci troviamo in un momento di transizione ma la proprietà rimane forte, anche a livello di struttura e stipendi, Fioretto in caso di salvezza? Dovesse arrivare la salvezza non so cosa farei ma sicuramente qualcosa di importante. Purtroppo però dopo ogni partita diventa sempre più difficile. Per Cagliari recuperiamo Akpa Akpro e Gagliardini. Sensi, Carboni e Caldirola no perché ci vuole ancora un po'”.

Foto: Instagram Monza