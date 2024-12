Nesta: “Faccio veramente fatica ad accettare il 4-0”

Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha commentato brevemente in conferenza stampa la sconfitta per 4-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Bologna, che ha estromesso i brianzoli dalla competizione: “Loro hanno una rosa profonda, è una squadra che fa la Champions League e la differenza in campo si è vista. Il 4-0 però non mi è piaciuto e faccio veramente fatica ad accettarlo”.

Su Castro: “Si tratta di un buon giocatore che cerca sempre di prendere spazio per proteggere la palla, è un ragazzo dotato di un ottimo tiro, penso che stasera abbiamo fatto un buon lavoro su di lui”.

Foto: Instagram Monza