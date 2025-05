Nesta: “Deluso da questa stagione. Vogliamo superare i 20 punti”

17/05/2025 | 11:22:40

Il tecnico del Monza Alessandro Nesta ha presentato la sfida contro l’Empoli, valevole per la 37esima giornata. Le parole in conferenza stampa: “Io personalmente sono molto deluso da questa stagione. Siamo arrivati ultimi e il senso di responsabilità ci fa star male. A fine anno ognuno farà le sue valutazioni e prenderà la propria strada. I calciatori si sono sempre comportati bene, il problema è che purtroppo non siamo riusciti sempre a dare il massimo”. Sulla sfida con i toscani di D’Aversa: “Ci terrei a vincere la partita con l’Empoli anche perché non ho mai vinto in casa. E sarebbe molto importante. Noi non abbiamo più nulla da perdere e in casa dell’Udinese il Monza ha fatto la sua partita. I nostri avversari giustamente avranno grandi motivazioni ma più punti facciamo e più stiamo meglio. Il nostro obiettivo è quello di superare i 20 punti”.

Foto: Instagram Monza