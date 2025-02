Nesta: “Birindelli si è fatto male di nuovo, ho bisogno di Pessina”

Luned’, alle ore 20:45, il Monza scenderà in campo nella complessa gara contro la Roma. A parlare della partita, durante la conferenza stampa di rito, è stato Nesta. Queste le sue parole: “Ho ritrovato qualche giocatore stanco mentalmente e fisicamente, ecco perché abbiamo deciso di dare dei benefici ad ognuno. A volte continuare a lavorare sul campo è come andare contro un muro. Meglio due giorni di riposo e non punire, passatemi questa parola. Due giorni da passare in famiglia sono meglio del campo. Keita può darci qualcosa a gara in corso. Birindelli lo avevamo recuperato, ma in allenamento si è fatto male di nuovo, Pessina e Gagliardini non ancora. Ma io ho bisogno di Pessina e spero di averlo presto a disposizione. La gara contro la Roma è stata preparata in un certo modo, non andiamo a difenderci in otto. Cercheremo di essere equilibrati, l’importante sarà giocare tutti insieme, ma non faremo barricate altrimenti contro questa Roma prima o poi il gol lo prendi”.

FOTO: Instagram Monza