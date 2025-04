Nesta: “Annata difficile ma formativa per tutti. Futuro? Attendo proposte, indipendentemente dalla categoria”

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di sabato contro il Venezia. Una gara che potrebbe essere inutile per entrambe, staccate dalla zona salvezza.

Queste le sue parole: “Dico che non ho rimpianti. Credo nel lavoro e nel fatto che si possa sempre imparate in maniera particolare dalle sconfitte. Se stai a casa è troppo facile e non impari nulla. In realtà ho qualche rimpianto: sui risultati che non sono arrivati. Nella prima parte di stagione vedevo che la squadra andava forte e rispondeva sul campo ma poi non si riusciva a vincere. Un vero peccato. Il calcio è anche questo”.

Qual è stato il momento migliore del Monza?

“Le partite con le big come Milan, Inter e Juventus sono state quelle in cui abbiamo dato il meglio. La squadra mi è piaciuta e il rapporto coi i giocatori è sempre stato buono. Chi si scoraggia e dà colpe a tutti non ne uscirà mai. Dico questo perché ci sono stato nel calcio e l’ho vissuto. Questa è stata un’annata particolare e mi serve per crescere. Sono sicuro che questa esperienza mi aiuterà a fare meglio in futuro”.

Cosa farà Nesta la prossima stagione? “Nel calcio si vive di momenti e tra 12 mesi non so dove sarò. Sono disponibile e attendo l’opportunità indipendentemente dalla categoria”.

Foto: sito Monza