Nesta alla vigilia del Padova: “Izzo è da valutare, ha l’influenza”

23/10/2026 | 11:35:51

Alessandro Nesta presenta la sfida tra Avellino- Padova, in programma domani 24 ottobre alle ore 15 allo stadio Partenio-Lombardi. Il tecnico biancoverde deve fare i conti con alcuni dubbi in vista della gara, a partire dalle condizioni di Armando Izzo, mentre la squadra si prepara ad affrontare un calendario fitto di impegni. “Izzo e da valutare domani in giornata non si è allenato con la squadra non sta bene, ha l’influenza”. Tra i temi della conferenza anche la gestione delle energie e la necessità di evitare cali di rendimento nel corso delle partite. L’Avellino arriva al confronto dopo il pareggio contro il Cesena e vuole dare continuità ai risultati positivi delle ultime uscite.”Tante volte non abbiamo la costanza di giocare, poi appena abbiamo la palla iniziamo a giocare bene. Il discorso è questo. Io vorrei sempre la palla, ma dobbiamo accontentarci: esistono sempre gli avversari”La sfida contro il Padova sarà il primo appuntamento di una settimana intensa, con tre gare in otto giorni. Per Nesta sarà quindi importante valutare le condizioni dei giocatori e gestire le rotazioni, senza perdere equilibrio e intensità.“Proviamo ad immaginarcela, ma dobbiamo essere pronti sia alla loro aggressività, sia al loro piano di contenimento. Li abbiamo studiati, ma a prescindere da quello che faranno, dobbiamo mettere in campo la nostra forza. Trascinati dallo stadio. Per l’avversario sarà dura, se dovesse essere così”.Il tecnico punta a mantenere alta la concentrazione della squadra, consapevole che servirà una prestazione attenta per conquistare un risultato positivo davanti al proprio pubblico.

Foto: sito Avellino