Nesta: “Abbiamo fatto una buona figura. Salvezza? Dobbiamo crederci, con il Parma ultima chiamata”

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una buona partita, il piano gara è stato giusto ed efficace. Durante la partita siamo stati un filo troppo bassi, ma dipende anche dall’Inter. Sono contento per i giocatori, abbiamo fatto una buona figura. Non sono queste le gare da vincere”.

Da cosa ripartite? “Dal coraggio, se siamo così possiamo dare fastidio a tutti. Abbiamo avuto difficoltà in stagione, oggi abbiamo dato un bel segnale. La squadra è viva, ci crederò fino alla fine”.

Cosa stai provando? “Lo prendo come una crescita, vado sul campo e metto la faccia anche se perdo. Abbiamo perso giocatori importanti a gennaio e altri sono infortunati. Se stai a casa non migliori. Vado a casa con qualcosa che non va, stasera ci avevo creduto”.

Come vedi il tuo futuro da allenatore? “Spero di ripartire”.

Ci pensi alla salvezza? “Ci credo fortemente, sennò sarei stato a casa. Se vinciamo facciamo il pullman scoperto a Monza e rimaniamo nella storia. Lo dico tutti i giorni ai ragazzi. E’ chiaro che contro il Parma sarà l’ultima chiamata”

Foto: Instagram Monza