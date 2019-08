Nessuna sorpresa: Valzania alla Cremonese, ora è ufficiale

Una nostra esclusiva del 27 agosto va in porto. Attraverso un comunicato sul proprio sito, la Cremonese ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Valzania dall’Atalanta. Questa la nota della società lombarda: “L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito dall’Atalanta B.C. le prestazioni sportive di Luca Valzania. Il calciatore arriva in grigiorosso con la formula del trasferimento temporaneo. Nato a Cesena il 5 marzo 1996, centrocampista, Valzania è cresciuto nella squadra della sua città esordendo in Serie A nella stagione 2014/15. Ceduto all’Atalanta, resta ancora al Cesena per un campionato per poi passare a Cittadella e Pescara. Il 2 agosto 2018 fa il suo esordio in Europa League con la società bergamasca e nel corso della stagione passa al Frosinone dove colleziona 13 partite in Serie A, realizzando 2 gol. Ha indossato 10 volte la maglia azzurra dell’Under 21″.

Foto: Twitter Cremonese