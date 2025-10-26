Nessuna sorpresa: ufficiale il rinnovo di Milinkovic-Savic con l’Al Hilal

26/10/2025 | 16:36:06

Accostato a club italiani, soprattutto la Juventus, senza grandi possibilità di manovra, alla fine Sergej Milinkovic-Savic ha rinnovato il contratto con l’Al Hilal. L’annuncio ufficiale conferma quanto era stato anticipato lo scorso 17 ottobre da Gianluigi Longari, proprio nei giorni in cui c’erano rumors su un suo ritorno in Serie A. In realtà sarebbe stato molto complicato per tanti motivi, non soltanto per l’ingaggio da capogiro ma anche per la presenza di Simone Inzaghi legatissimo al Sergente fin dai tempi della Lazio. E il centrocampista serbo potrà così proseguire la sua storia in Arabia per un progetto sempre più ambizioso, a suon di investimenti. La Juventus aveva avuto chance soltanto prima della cessione all’Al Hilal, ma a quelle condizioni i bianconeri si sono dovuto arrendere per virare su altri obiettivi.

Foto: X Al Hilal.

