Nessuna sorpresa: Trocini confermato sulla panchina della Reggina

19/06/2025 | 10:01:30

Bruno Trocini confermato sulla panchina della Reggina che ripartirà dalla Serie D. Mai stato in dubbio il fatto che il club amaranto sarebbe ripartito dall’allenatore protagonista di una grande rincorsa che non ha portato alla conquista della C malgrado il secondo posto a un punto dal Siracusa e la vittoria nei playoff. La Reggina ha confermato, si legge in una nota, Trocini fino al 30 giugno 2026 con opzione rinnovo in caso di promozione. Foto: Sito Reggina