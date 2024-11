Come abbiamo anticipato ieri in due occasioni, la Triestina cambierà allenatore. È stato comunicato l’esonero di Pep Clotet, presto sarà ufficiale il ritorno di Tesser. Quest’ultimo ha un contratto col club fino al prossimo giugno, e ha accettato le condizioni del nuovo direttore sportivo Daniele Delli Carri. Previsto per domani il primo allenamento con la squadra.

