Nessuna sorpresa, Simeone a Cagliari per le visite: “Scelta di cuore”

Giovanni Simeone e il Cagliari, nessuna sorpresa. L’attaccante argentino, come riferito, alla fine ha scelto il club rossoblu nonostante le avances della Sampdoria. L’argentino, proveniente dalla Fiorentina, è appena arrivato nel capoluogo sardo, accolto da alcuni tifosi, e prima delle visite mediche ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti: “Cagliari è una scelta di cuore, è stato importante vedere l’interesse della società, del presidente e dei compagni per volermi qui. Per me può essere anche l’occasione per tornare in Nazionale. Adesso farò le visite mediche, poi vediamo di chiudere il tutto”.

Foto: Fiorentina Twitter