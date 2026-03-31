Nessuna sorpresa: Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham

31/03/2026 | 17:55:37

Ieri mattina vi abbiamo anticipato che ci sarebbero state grandi possibilità di vedere da subito Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham. Malgrado ci fossero state la scorsa settimana voci dall’Italia sul fatto che non sarebbe tornato ad allenare prima della prossima stagione. Invece, adesso è arrivato anche il comunicato del Tottenham: “Siamo lieti di annunciare la nomina di Roberto De Zerbi a nuovo allenatore della prima squadra maschile con un contratto a lungo termine, subordinatamente all’ottenimento del permesso di lavoro”. Nello staff di De Zerbi non ci sarà Alessandro Nesta, contrariamente a quanto circolato nelle ultime ore.

We are pleased to announce the appointment of Roberto De Zerbi as our new Men’s Head Coach on a long-term contract, subject to work permit. https://t.co/DtXe0YJSlr pic.twitter.com/64tybrOhmr — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 31, 2026

Foto: X Tottenham